Die Hotspots: Virus breitet sich im Osten Österreichs stark aus

Landeshauptstädte und östliche Bezirke besonders betroffen.

Das Virus ist wieder auf dem Vormarsch in Österreich. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei 255,3. Aber in Rust im Burgenland ist die Inzidenz mit 450 schon fast doppelt so hoch. Auch Eisenstadt (414,9), Wien (403,8), Bruck an der Leitha (398,1) und Korneuburg (389) verzeichnen viele Neu-Infektionen. Gefolgt von den Landeshauptstädten Bregenz (374,4) und Salzburg (370,6).

Achtung: Wenige Tests. Bei allen Hotspots muss man aber beachten, dass derzeit wenig getestet wird in Österreich. Am meisten wird in Wien getestet. In West-Österreich oder Kärnten wird hingegen kaum noch getestet. Die Positivitätsrate liegt bei über 18 Prozent -was auf eine sehr hohe Dunkelziffer hindeutet.

Bundesländer. Wien liegt mit 1.309 am Samstag gemeldeten Neu-Infektionen an der Spitze vor NÖ (883), OÖ (662) und der Steiermark (348). Im kleineren Salzburg haben sich in 24 Stunden 290 Menschen infiziert, in Vorarlberg 202, in Tirol 196, in Kärnten 149 und in Bgld. 108.

Die Hotspots