Diese 19 Bezirke sind schon coronafrei

Die Corona-Zahlen in Österreich werden derzeit immer besser. In diesen Bezirken gibt es keine neuen Fälle.

Am Sonntag wurden nur noch 70 Corona-Neuinfektionen österreichweit gemeldet. Damit haben sich die täglichen neuen Fälle innerhalb einer Woche fast halbiert - am vergangenen Sonntag waren noch 131 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden.



In 19 Bezirken liegt die Sieben-Tages-Inzidenz jetzt auf Null – hier gab es keine Neuinfektion in den letzten sieben Tagen.



