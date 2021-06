Inzidenz 0: Hier wurde in den letzten 7 Tagen keine einzige Corona-Neuinfektion registriert.

70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind österreichweit in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet worden, teilten Innen- und Gesundheitsministerium am Sonntag mit.



Damit haben sich die täglichen neuen Fälle innerhalb einer Woche fast halbiert - am vergangenen Sonntag waren noch 131 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden.



Auf regionaler Ebene gibt es inzwischen bereits 19 Bezirke mit einer Inzidenz