Diese Corona-Symptome deuten auf einen schweren Verlauf hin

Britische Wissenschaftler haben die Krankheitsverläufe von 1.653 Corona-Patienten analysiert.

Immer mehr Krankheitszeichen werden inzwischen Corona zugeschrieben. Kopf, Nase, Rachen, Lunge, Herz, Nieren, Magen, Darm und sogar die Zehen – es gibt kaum einen Bereich, der nicht durch das Virus betroffen ist. Während bei den meisten Menschen die Krankheit mild verläuft, führt Covid bei anderen zum einem Krankenhausaufenthalt oder im schlimmsten Fall sogar zum Tod.

Neue Corona-Studie

Forscher des Londoner King’s College haben nun in einer Studie untersucht, welche Corona-Symptome auf einen schweren Verlauf hinweisen. Die britischen Wissenschaftler unter der Leitung von Claire Steves haben dafür die Daten von 1.653 Patienten ausgewertet und dabei ihre frühen Symptome und späteren Verläufe in Beziehung gesetzt. Das Ergebnis wurde in nun in einer viel beachteten Studie präsentiert.

Beginnt die Krankheit etwa mit Kopfschmerzen oder Erkältungssymptomen wie Schnupfen oder Husten, dann verläuft Corona meist mild. Nur rund 15 Prozent dieser Patienten landete später im Spital, ein Prozent musste beatmet werden.

Anders sieht es aus, wenn die ersten Symptome Bauschmerzen oder Durchfall sin. Hier mussten 25 Prozent in einem Krankenhaus behandelt werden, jeder Zehnte musste sogar beatmet werden. Ähnlich hohe Zahlen gibt es bei Patienten, die zu Beginn vor allem erschöpft und verwirrt waren.

Sechs Symptomgruppen

Insgesamt können die Forscher sechs Symptomgruppen unterscheiden