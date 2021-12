Diese Regeln gelten jetzt für Christkindlmärkte

Am 13. Dezember beendet Wien den Lockdown schrittweise. Auch Christkindlmärkte dürfen dann wieder öffnen - allerdings unter Eihaltung bestimmter Regeln.

Am 13. Dezember öffnen in Wien der Handel, körpernahe Dienstleistungen, Kultur und Co. - auch Christkindlmärkte dürfen öffnen. Allerdings wird vorerst nur Take-Away erlaubt sein, verkündete Wien-Bürgermeister Ludwig am Dienstag. Das heißt: Bis zum 20. Dezember, wenn die Gastro wieder öffnen darf - dürfen Punsch und Co. nicht am "Standl" konsumiert werden. Wie genau das kontrolliert werden soll, ist noch nicht bekannt.

Am Christkindlmarkt gelten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und die 2G-Pflicht.

Von Seiten der Wirtschaft gab es bereits im Vorfeld Gegenwind. Kammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) hatte am Morgen noch einmal ordentlichen Druck bezüglich einer einheitlichen Öffnung gemacht und Regierung und Länder an ihr Versprechen eines nur dreiwöchigen Lockdowns gemahnt. Mahrer fand es trotz Verweises auf weiter extrem hohe Zahlen an den Intensivstationen im Ö1-"Morgenjournal" "selbstverständlich", eine Öffnung aller Branchen nach dem Lockdown-Ende einzufordern.