Diese Woche 922 positive Tests an Schulen

Deutlicher Rückgang in Wien ++ Insgesamt 83 Klassen geschlossen

Die Zahl der an Schulen mittels PCR-Tests entdeckten Infektionen mit dem Coronavirus beträgt in dieser Woche insgesamt 922. In der Vorwoche waren noch 1.020 Fälle registriert worden. Für den Rückgang ist vor allem die Entwicklung in Wien verantwortlich. Insgesamt sind 83 Klassen aktuell geschlossen.

Die Gesamtzahl liegt nun vor, nachdem auch die Resultate aus der Bundeshauptstadt - wo zwei Mal in der Woche getestet wird - eingetroffen sind. In der Bundeshauptstadt wurden 399 Personen positiv getestet, nämlich 366 Schülerinnen und Schüler sowie 33 Personen, die dem Schulpersonal zuzurechnen sind. In der Vorwoche waren noch 533 Fälle aufgeschienen.

Keine Tests in Vorarlberg

In den anderen Bundesländern kam seit Mittwoch noch ein positives Testergebnis dazu. In Salzburg sind es nun 43 (Vorwoche: 36). Aus Oberösterreich wurden diese Woche 197 positive Fälle gemeldet (Vorwoche: 190), aus Niederösterreich 143 (89), aus der Steiermark 85 (100), aus Kärnten 44 (17), aus Salzburg 42 (36), aus Tirol 32 (30), aus dem Burgenland acht (acht) und aus Vorarlberg einer (17). Im Ländle wurde diese Woche erstmals nicht flächendeckend verpflichtend getestet - das westlichste Bundesland befindet sich anders als die restlichen Länder in der Schul-Sicherheitsstufe eins (geringes Risiko).

Für diese Sicherheitsstufen ändert sich in der kommenden Woche übrigens nichts: Vorarlberg bleibt in der untersten Stufe (keine Test- und Maskenpflicht), alle anderen Länder in der mittleren (Maskenpflicht abseits des Klassenraums, Testpflicht entfällt nur für geimpfte bzw. genesene Schüler).

Wiens Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigte sich über die Entwicklung in der Bundeshauptstadt erfreut: "Dass die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler sowie des Schulpersonals seit Wochen kontinuierlich sinkt, zeigt, dass einerseits eine sehr hohe Disziplin bei allen Beteiligten festzustellen ist und andererseits, dass die hochwertigen PCR-Tests an Wiener Schulen wirksam und effektiv sind."