Dieses Nachbarland stuft Österreich als "dunkelrot" ein

Testpflicht nach der Einreise für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene.

Prag/Wien. Tschechien stuft Österreich und Belgien mit Wirkung ab Montag in der dunkelroten Kategorie ein. Das bedeutet, dass die beiden Länder aufgrund der Coronalage "ein sehr hohes Risiko" aufweisen, wie das tschechische Gesundheitsministerium am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Österreich war davor "rot" auf dem Ampelsystem. Die Einreisebedingungen für "rote" und "dunkelrote" Länder sind gleich. Für Geimpfte und Genesene gibt es keine Auflagen.

Alle anderen Einreisenden ab zwölf Jahren müssen in Tschechien einen PCR-Test machen, und zwar frühestens am fünften und spätestens am 14. Tag nach der Einreise. Bis zum Vorliegen des Testergebisses brauchen sich die Reisenden aber nicht in Quarantäne aufhalten, sondern dürfen mit FFP2-Masken außer Haus. Wenn öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden, ist ein PCR-Test auch schon vor der Einreise vorgeschrieben. Die Voraus-Testpflicht entfällt bei der individuellen Anreise. Es besteht außerdem die Verpflichtung, vor der Ankunft ein elektronisches Formular (Public Health Passenger Locator Form) auszufüllen.

Für folgende Personen gelten die Einreiseauflagen nicht

Die Einreiseauflagen gelten nicht für Personen, die eine vollständige Impfung mindestens seit zwei Wochen hinter sich oder in den vergangenen 180 Tagen an einer Covid-19-Erkrankung gelitten haben. Ebenfalls in die dunkelrote Kategorie fallen Bulgarien, Kroatien, Irland, Rumänien, die Slowakei, Slowenien und das Baltikum sowie Nicht-EU-Staaten. Zypern, Schweden und die Schweiz werden "rot". Italien und Madeira werden in die Kategorie "Orange" aufgenommen. Zu den Ländern mit geringem Infektionsrisiko (grüne Kategorie) zählt Tschechien Malta oder Spanien.