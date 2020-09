Zweite Schule in Villach betroffen - Ansteckung über HAK

Ein Kind am Villacher Peraugymnasium wurde positiv getestet - die Ansteckung erfolgte über einen Pädagogen der HAK.

Villach - In Villach ist am Freitag neben der HAK nun auch am Peraugymnasium eine Infektion mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Wie der Landespressedienst Kärnten mitteilte, ist ein Kind aus der ersten Klasse des Gymnasiums positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ansteckung erfolgte über einen Pädagogen der HAK.

Die Klasse im Peraugymnasium wurde geschlossen, alle 25 Kinder und die fünf Klassenlehrer sind in Quarantäne, sie werden auf Corona getestet. Außerdem können sich alle Lehrer der Schule testen lassen.