Disco-Öffnung: 150 von 600 Gäste infiziert

Gleich in der ersten Party-Nacht bildete sich ein riesiger Corona-Cluster.

Neben Österreich durften auch in den Niederlanden die Nachtgastro endlich wieder öffnen. Im Enschede feierten am ersten Abend 600 junge Menschen in der Disco Aspen Valley - 150 von ihnen haben nun Corona.

Behörden alarmiert

Wie die niederländische Zeitung „De Standaard“ berichtet, habe sich gleich in der ersten Nacht ein gigantischer Corona-Cluster gebildet – und das, obwohl das Sicherheitskonzept penibel eingehalten wurde. Wie auch in Österreich müssen Partygäste in den Niederlande entweder geimpft oder getestet sein. Zudem musste man sich die Tickets im Vorfeld kaufen und diese registrieren lassen.

Die Behörden befürchten nun, dass der Cluster weiter anwächst – sie rufen alle Gäste aus, sich umgehend testen zu lassen. In niederländischen Medien wird spekuliert, dass Tickets eventuell weiterverkauft wurden und so auch ungetestete Personen in die Disco kamen.