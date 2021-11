Markus Abwerzger (FPÖ) hat keine Symptome und befindet sich in Selbstisolation. Trotz Vollimmunisierung ist er Corona-positiv.

Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger ist am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Abwerzger, der zweimal geimpft war, hatte sich privat testen lassen, weil er am Sonntag in Innsbruck bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung eine Rede hätte halten sollen. "Er wollte auf Nummer sicher gehen, um andere - auch als Geimpfter - nicht zu gefährden", teilte die Partei mit. Abwerzger hat keine Symptome und ist in freiwilliger Selbstisolation.