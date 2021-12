Drosten spricht über das Ende der Pandemie

Der deutsche Top-Virologe stellt klar. 'Das wird aufhören'

Corona hält mittlerweile seit zwei Jahren die ganze Welt in Atem. Während die vierte Welle derzeit abflacht, wächst schon die Sorge vor einer neuen Explosion der Zahlen durch das Auftreten der neuen Corona-Variante Omikron.

"Das wird aufhören"

Während viele Menschen schon befürchten, dass Corona nie mehr aufhört, stellt der deutsche Top-Virologe Christian Drosten klar: „Das wird aufhören“. In einem Tagesthemen-Interview spricht der Experte über das Ende der Pandemie, bleibt bei seiner Prognose aber vorsichtig. „Wir sind auf dem Weg in einen endemischen Zustand. Dieses Virus wird zu einem normalen Erkältungsvirus werden“. Er könne aber nicht versprechen, dass dies schon im nächsten Jahr der Fall sein werde.

"Jeder der kann, soll sich jetzt sofort boostern lassen," sagt Virologe @c_drosten und zeigt sich im #tagesthemen-Interview besorgt über die #Omikron-Variante. Hoffnung auf ein Ende der Pandemie in "absehbarer Zeit" macht er aber auch. #Corona #Impfkampagne (red) pic.twitter.com/8qsw4q3kKT — tagesthemen (@tagesthemen) December 9, 2021

„Ich weiß nicht, ob schon mit Omikron oder ob mit einer nächsten Variante. Aber das wird aufhören. Wir werden in einen Zustand kommen, wo wir nur noch zum Winter hin auffrischen“, so Drosten. „Nächstes, übernächstes Jahr, vielleicht in drei Jahren. Aber dann ist es auch vorbei.“