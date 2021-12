Erste Omikron-Genesung in Wien bestätigt

In Wien gibt es einen ersten Fall, der nach einer Infektion mit der Omikron-Variante von Covid-19 genesen ist.

Das teilte Sonja Vicht vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien am Sonntagnachmittag auf APA-Anfrage mit. Aktuell sind demnach in Wien vier aktiv positive Omikron-Fälle den Behörden bekannt, von den ursprünglich sechs, die vor dem Wochenende gemeldet waren, sind zwei mittlerweile inaktiv. Davon gilt einer als genesen, präzisierte Vicht.

Was die erstmals in Südafrika nachgewiesene Variante des Coronavirus betrifft, die sich nun über den Erdball ausbreitet, hält man in Wien im Moment bei mehr als 30 Verdachtsfällen. Bei diesen steht die Sequenzierung noch aus. Erstmals war in Wien am 3. Dezember eine Omikron-Infektion nachgewiesen worden.