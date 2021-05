Die drei Phasen des Grünen Passes

Österreich will den „Grünen Pass“ schon ab 19. Mai ausrollen – aber nur auf Papier.

Der „Grüne Pass“ nimmt Gestalt an – am Dienstag präsentierten die Minister Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Wolfgang Mückstein (G) den Fahrplan.



An sich sind die Regeln – jedes Land bestimmt diese ja selbst – für Österreich simpel: Reisefreiheit bzw. freier Zugang zu Gastro, Hotellerie und Co. winken Geimpften (1 Jahr lang), Genesenen (6 Monate) sowie Getesteten (bis zu 48 bzw. 72 Stunden bei PCR nach dem Test).



Experten sehen zumindest am Anfang ein Chaospotenzial. Das liegt einerseits am leichten Fälschungspotential und andererseits daran, dass der Grüne Pass in drei Phasen ausgerollt werden soll. Den genauen Fahrplan und praktische Beispiele, welchen Nachweis man wo wann bringen muss, lesen Sie HIER auf oe24plus.