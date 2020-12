''Vor wenigen Stunden ist meine Mutter an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben'', sagt Oxonitsch in einem Posting.

Wien. Der Wiener SPÖ-Politiker und Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde, Christian Oxonitsch berichtet in einem emotionalen Video vom Corona-Tod seiner Mutter und richtet sich mit einem Appell an seine Facebook-Follower. ''Vor wenigen Stunden ist meine Mutter an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben'', beginnt er seine Nachricht. Damit sei sie eine von über 4.000 Todesfällen allein in Österreich, die an diesem Virus verstorben seien.

"Keine Möglichkeit sie noch einmal zu besuchen"

"Ja, sie war schon 85. Ja, sie hat schon schlecht gehört und sie ist auch schlecht gegangen", schildert Oxonitsch und fügt hinzu, dass sie aber nicht zu den klassischen Risikopatienten mit vielen Vorerkrankungen gehört habe. "Es ist immer schwer einen Menschen zu verlieren, aber es ist besonders schwer jemanden in einer Zeit zu verlieren, in der man nicht die Möglichkeit hat, sie noch einmal zu besuchen, nochmal die Hand zu halten und keine Möglichkeit hat, das ein oder andere noch zu besprechen", so Oxonitsch.

Der SPÖ-Politiker richtet sich dann mit einem Appell an seine Facebook-Gemeinde, sich an die einfachen Regeln zu halten: Maske tragen, Händewaschen und Abstand halten. Weiters solle man sich testen lassen, denn: "Unsere Liebsten sollen uns das Wert sein", so Oxonitsch.