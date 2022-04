Erste Bezirke haben Inzidenz unter 1.000

In diesen Bezirken werden am wenigsten Corona-Fälle gemeldet.

Die Neuinfektionen sinken: Am Dienstag wurden 12.946 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 1.611. Die meisten Neuinfektionen wurden mit 3.802 in Wien registriert, was einen deutlichen Abstand zum Rest Österreichs bedeutete. Allerdings wurden auch deutlich mehr als 250.000 PCR-Tests in der Bundeshauptstadt eingemeldet. Für alle anderen Bundesländer zusammen wurden in den vergangenen 24 Stunden nicht einmal 80.000 PCR-Testergebnisse registriert. Niederösterreich folgte mit 2.721 Neuinfektionen, Oberösterreich mit 1.874 und die Steiermark mit 1.363. In allen anderen Bundesländern war die Zahl der Neuinfektionen dreistellig: In Salzburg 838, in Vorarlberg 713, in Tirol 662, im Burgenland 505 und in Kärnten 468.

Hier gibt es am wenigsten Fälle

Inzwischen gibt es vier Bezirke, die eine Inzidenz unter 1.000 haben. Am wenigsten Fälle werden derzeit in Schwaz, Imst, Landeck und Kitzbühel (alle Tirol) gemeldet. Am meisten Neuinfektionen gibt es in Mistelbach, Krems-Land und Hollabrunn (alle Niederösterreich).