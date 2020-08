Erstmals seit drei Tagen wieder unter 100 Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Samstag deutlich unter 100, nämlich auf 82 gesunken, so die Zahlen des Innenministeriums. Bisher gab es in Österreich 21.919 positive Testergebnisse, 721 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.812 wieder genesen. Aktuell befinden sich 120 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 24 auf Intensivstationen.