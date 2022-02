Europa lockert die Corona-Regeln

England beendet Quarantäne-Pflicht, Italien den Notstand, Deutschland zieht nach.

Corona-Infizierte in England müssen sich ab morgen nicht mehr isolieren. Das ist Teil des Plans für ein "Leben mit Covid" von Premierminister Boris Johnson.

Gratistests. Ab 1. April gibt es in England keine kostenlosen Tests mehr. Die Maskenpf licht ist schon im Jänner gefallen. Der Covid-Beauftragte der Weltgesundheitsorganisation WHO nannte den englischen Weg "sehr unklug".

Rom. In Italien arbeitet die Regierung von Premier Mario Draghi an einem Plan zur Lockerung der Corona-Regeln. Anfang März können alle Plätze in den Fußballstadien besetzt werden. Ab 10. März darf im Stadion, in Theatern, Kinos und Livemusik-Lokalen wieder gegessen werden. Ende März endet der zweijährige Notstand.

Berlin. In Deutschland gilt ab 4. März in Gastronomie und Hotels wieder die 3G-Regel. Discos öffnen mit 2G-Plus.

Am anderen Ende der Welt hat Australien nach fast zwei Jahren wieder seine Grenzen für internationale Touristen geöffnet.