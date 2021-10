Experte erwartet: 4. Corona-Welle nimmt bald mehr Fahrt auf

Komplexitätsforscher Peter Klimek von der MedUni Wien rechnet damit, dass im Infektionsgeschehen ''noch einmal mehr Dynamik reinkommt''.

Wien. "Es ist zu erwarten, dass dann, auch wenn das Wetter herbstlicher wird, noch einmal mehr Dynamik reinkommt", erwartet Komplexitätsforscher Peter Klimek von der MedUni Wien im Interview bei "Wien heute". Der Experte erinnert daran, dass es im Vorjahr Mitte Oktober losgegangen sei – mit dem Höhepunkt inklusive Lockdown im November. "In einem ähnlichem Zeitraum würde ich auch jetzt mit mehr Dynamik rechnen", prognostiziert Klimek.

Klimek gibt zu, dass die Experten von der aktuellen Corona-Entwicklung "ein bisschen überrascht" wurden, war der Anstieg der Zahlen stärker vorausgesagt worden. Aber: "Was wir gehabt haben ist, dass wir einen langsam ansteigenden Trend gehabt haben, über den August in den September hinein, was die lokale Transmission anbelangt hat."

Außerdem gebe es über mehrere Wochen hinweg betrachtet, einen ansteigenden Trend, betont der Komplexitätsforscher – und der Herbst beginne ja gerade erst.