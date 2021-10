Epidemiologe Gerald Gartlehner wagt eine Prognose: In wenigen Monaten dürfte Corona auch bei uns vorbei sein.

Rund 62 Prozent der Österreicher sind vollständig gegen Corona geimpft. Damit liegt man im internationalen Vergleich deutlich hinter Ländern wie Dänemark, Spanien oder Portugal. Dennoch dürfte auch in Österreich die Pandemie in wenigen Monaten zu Ende sein.

März oder April

„Ich glaube, mit Beginn der wärmeren Jahreszeit haben wir es dann wirklich hinter uns“, traut sich Epidemiologe Gerald Gartlehner in „Wien heute“ eine Prognose. Der Experte geht davon aus, dass im März oder April des kommenden Jahres genug Menschen gegen Corona immun sein werden. „Wir können es auf die harte Tour machen, indem wir viele Infektionen haben oder auf die leichtere Tour, in dem sich die Leute impfen lassen“, so Gartlehner weiter.

Bis dahin werde man aber noch Corona-Maßnahmen benötigen. „Die wirklich kalte Jahreszeit mit hohem Infektionsrisiko steht uns erst bevor“, warnt der Experte. Gartlehner fordert deshalb auch die Umsetzung der 3G-Regel am Arbeitsplatz. Der Experte begrüßt im ORF-Interview auch die strengeren Regeln in Wien, die dazu beigetragen haben, dass die 7-Tages-Inzidenz in der Bundeshauptstadt zuletzt sank.