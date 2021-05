Experte: Impf-Verweigerer riskieren ihren Job

Muss ich meinem Arbeitgeber darüber Auskunft geben, ob ich mich gegen das Coronavirus habe impfen lassen? Ja, meint Franz Marhold, Leiter des Institutes für Arbeits- und Sozialrecht der WU Wien.

Denn der Arbeitgeber habe das gerechtfertigte Interesse über die Infektionsgefahr, die von einem Arbeitnehmer ausgeht, informiert zu sein. Und er habe die Verantwortung, seine Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

Die Corona-Impfungen schreiten weiter voran, jedoch steht nicht jeder dem Impfen positiv gegenüber. Doch nun könnte man im schlimmsten Fall seine Arbeitsstelle verlieren, sollte man sich einer Impfung verweigern.

Mittlerweile wurden über 3,8 Millionen Impfdosen an die Österreicherinnen und Österreich gebracht. „Aktuell wird alle zwei Sekunden in Österreich eine Corona-Impfung verabreicht“, so das Gesundheitsministerium.

In der Theorie gelten in unserm Land 7,5 Millionen Menschen ab dem 16 Lebensjahr potenziell als „impfbar“, doch in der Realität sieht es ganz anders aus. Laut dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup (März/April), belaufen sich trotz eines sinkenden Widerstands die Impfverweigerer oder Skeptiker auf ein Viertel der Gesamtbevölkerung in Österreich.

Nun entfach einen hitzige Debatte über Impfverweigerer am Arbeitsplatz. Klar ist, kein Unternehmen kann seine Mitarbeiter zu einer Impfung gegen Corona zwingen. Doch sollte man sicher auf längere Sicht weigern, könnte man im Job mit größeren Problemen konfrontiert werden.

Ein Arbeitgeber muss seine Angestellten und auch Kunden vor gesundheitlichen Gefahren schützen und hier kommt es zu einem Interessenskonflikt. Darum könnte im äußersten Fall, Impfverweigerern eine Kündigung von Seiten des Arbeitgebers drohen.

Im Ö1 "Morgenjournal" erklärt der Arbeitsrechtsexperte Franz Marhold: „Erst wenn alle Optionen, wie das Home Office, die Trennwand, das eigene Arbeitszimmer ausgeschöpft sind und als einziges Mittel einer Vermeidung einer Ansteckungsgefahr nur noch die Impfung überbleiben und der Arbeitnehmer dieser verweigert, dann kann das einen Grund für eine Kündigung darstellen. Darüber hinaus darf der Arbeitgeber jederzeit den Impfstatus seiner Angestellten überprüfen“, so Marhold.