Experte Popper: 'Tirol ist eine Erfolgsgeschichte'

Simulationsforscher Popper lobt die Maßnahmen gegen die Südafrika-Mutation.

Trotz der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante sinken in Tirol die Infektionszahlen weiter. Am Dienstag standen 78 Neuinfektionen 101 Genesene gegenüber, teilte das Land mit. Tirol hat damit mit knapp 76 österreichweit die niedrigste 7-Tage-Inzidenz.

Gezielte Maßnahmen

Simulationsforscher Niki Popper führt die niedrigen Zahlen in Tirol auf die verhängten Maßnahmen zurück. „Ich glaube, Tirol ist eine Erfolgsgeschichte“, so der Experte im Ö1-Mittagsjournal. Popper weist dabei auf das starke Testen, Kontaktnachverfolgung, schnelles Isolieren und Screening hin.“ Die höhere Testbereitschaft müssen wir uns erhalten“, so der Simulationsforscher. Es sei dadurch vorerst gelungen, die Ausbreitung der Mutation zu verlangsamen und eine weitere Ausbreitung auf anderer Regionen zu verhindern.

Popper hofft, dass sich die Corona-Lage in Österreich über Ostern entspannt. „Ostern wird nicht die Zeit von Party und Urlaub sein. Wenn wir mit einer stabilen Zahl an Infektionen in die wärmere Jahreszeit gehen, hilft uns das“

Bisher 318 bestätigte Südafrika-Mutationsfälle in Tirol