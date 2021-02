Diese Staaten sind die neuen Corona-Hotspots Europas.

Eine Woche nach Beginn der Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen in Österreich steigen die Infektionszahlen wieder an.



Im internationalen Vergleich steht Österreich derzeit aber relativ gut da.



Wo die Corona-Zahlen in Europa derzeit explodieren, lesen Sie mit oe24Plus.