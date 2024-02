Experte zu Corona: "Es geht wieder los!"

Derzeit sind mehr als 100.000 Menschen in Österreich mit Grippe oder grippalem Infekt im Krankenstand. Die Corona-Zahlen sind - nach der schlimmsten Welle aller Zeiten vor wenigen Wochen - stark zurückgegangen. Aktuell sind "nur" 6.508 Österreich mit Covid infiziert (freilich, das sind nur die angemeldeten Fälle, die Dunkelziffer ist weit höher).

Doch nun könnte sich ein Comeback der Corona-Infektionen ankündigen. "Es geht schon wieder los", postet Molekular-Biologe Ulrich Elling auf X. Es bezieht sich auf einen Experten aus Südafrika, der von einem neuen Viren-Stamm berichtet, der mehr als 100 Mutationen aufweist!

Here we go again????‍????. Another highly (!) divergent SARS-CoV-2 derived lineage detected in South Africa. Currently at low level and NOT growing fast, but additional mutations acquired in circulation may change that.

