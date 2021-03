Vor Israel-Reise verstärkt Kurz die Bemühungen für ­einen Austro-Impfstoff.

Um 17 Uhr begann am Dienstag die „Mission Impfstoff“: Sebastian Kurz hatte führende Pharma-Manager eingeladen, so etwa Pfizer-Österreich-Chef Robin Rumler oder Dietmar Katinger von Polymun. Von AstraZeneca waren Sarah Walters und Gerhard Ladengruber dabei.



Kurz will so viel Expertise wie möglich im Gepäck haben, wenn er morgen, Donnerstag, mit der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen nach Tel Aviv fliegt, um mit Israels Benjamin Netanjahu eine gemeinsame Impfstoffproduktion zu besprechen.



