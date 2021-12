Die Bioethikerin Christiane Druml geht von einem neuerlichen Lockdown im Jänner aus.

Gerade erst wurden die Corona-Regeln nach dem Lockdown gelockert, gehen die meisten Experten von einem neuerlichen Shutdown Anfang des kommenden Jahres aus. So auch Christiane Druml. Laut der Expertin sei die derzeitige Corona-Lage im Land „katastrophal“. Ich glaube, die Lage ist katastrophal geworden. Wenn die Situation so weitergeht, wird an einem Lockdown am Anfang des Jahres kein Weg vorbeiführen", so die Expertin im Interview mit dem „Standard“.

Druml sieht aber einen Nutzen im Verankern der Impfpflicht. Das dieser Schritt nicht bereits früher gesetzt wurde, kritisiert die Bioethikerin jedoch. „Die Covid-Impfung als Berufsvoraussetzung für Gesundheitspersonal, Lehrer, körpernahe Berufe und einzelne Multiplikatoren in der Gesellschaft haben wir vor einem Jahr vorgeschlagen. Das wäre wichtig gewesen, wenn das der Gesetzgeber umgesetzt hätte. Hat er nicht“, so die Vorsitzende der Bioethikkommission abschließend.