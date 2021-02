"Faschings-Spaziergang": Nächste Demo der Corona-Leugner

Wieder wollen Corona-Leugner durch Wien ziehen.

Wie bereits letztes Wochenende, als es Tumulte bei der Kundgebung gab, wollen Maßnahmen-Gegner erneut durch Wien ziehen. Auf Facebook wird zu einer Demo, als "Faschings-Spaziergang" getarnt, aufgerufen. Am Sonntag dem 7. Februar sollen aus ganz Österreich Familien und Kinder zu der Demo kommen, wie Corona-Leugner in den sozialen Medien aufrufen. Treffpunkt sei um 14 Uhr am Maria-Theresien-Platz. Angekündigt wird die Kundgebung als "größten Faschingsspaziergang, den die Welt je gesehen hat".

Bereits morgen planen Corona-Leugner eine Demo in Salzburg und Wiener Neustadt. Martin Rutter – Organisator der Corona-Demo vom letzten Wochenende – rief außerdem zu einer Kundgebung am 13.2. auf. Da der Fasching abgesagt sei, wolle man einen "Faschingsumzug" veranstalten.