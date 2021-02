Faschingsumzug in der Schweiz trotz Verbot

Obwohl es ein Umzugsverbot gibt, fand am Montagmorgen in der Gemeinde Einsiedeln in der Schweiz ein Faschingsumzug statt. Viele Schaulustige verfolgten das Geschehen am Straßenrand hautnah mit.

In Österreich als auch bei unseren deutschen Nachbarn, sowie der Schweiz fällt der Fasching/Karneval der Pandemie zum Opfer. Nichtsdestotrotz fand in der Gemeinde Einsiedeln, das zu dem Kanton Schwy, gehört, am Montagmorgen ein Umzug statt. Hunderte Schaulustige beobachten am Straßenrand das Spektakel. "Wir sind vor Ort und versuchen, die Leute zu sensibilisieren", heißt es von Seiten der Polizei. Auf der Homepage der Gemeinde wird klar darauf hingewiesen, dass alle Veranstaltungen abgesagt beziehungsweise verboten sind. Verbot einfach ignoriert Laut dem Schweizer Medienportal "20 Minuten" hat ein Anrainer Behörden am Montagmorgen darauf aufmerksam gemacht, dass dort ein Umzug stattfindet. "Um 9.30 Uhr zog der Umzug durchs Zentrum, als gäbe es Corona nicht." Auf Bildern ist zu sehen, dass die Zuschauer dicht an dicht gedrängt das Geschehen auf der Straße verfolgen. Keine Masken und kein Abstand Ein anderer Züricher wollte in Einsiedeln am Montagmorgen in der Sonne gerade ein bisschen spazieren gehen. "Doch als ich diese Menschenansammlung sah, bin ich gleich wieder in den Zug gestiegen", sagt er. Die Hälfte der Zuschauer dieses Umzuges habe keine Maske getragen, es sei Alkohol geflossen. "Die Polizei war zwar präsent, aber sie ist nicht eingeschritten." Es habe hunderte Zuschauer gehabt. Im ersten Moment dachte ich: "Die ganze Schweiz leidet unter Corona, und die foutieren sich hier darum, das ist denen egal. Eine solche Veranstaltung finde ich sehr unsolidarisch, so ein News-Scout aus Zürich. Umzug wurde nicht organisiert Bei der Kantonspolizei Schwyz hieß es, es handle sich nicht um einen organisierten Umzug, einen Veranstalter gebe es nicht. "Wir sind seit Montagmorgen vor Ort und versuchen, die Leute zu sensibilisieren. Aber das ist eine große Herausforderung. Wir werden auch den ganzen Tag über präsent bleiben und Einfluss nehmen Von Seiten der Behörden in Einsiedeln, gab es bis dato keine Stellungnahme.