Fast 1.000 Neuinfektionen alleine in Wien

Die Corona-Zahlen in Wien steigen stark an. Am Freitag wurden 969 neue Fälle gemeldet.

Stand Freitag, 12. März 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 99.411 positive Testungen bestätigt. In den heute gemeldeten 969 positiven Testungen sind 190 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.754. 91.504 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 77.141 Corona-Tests registriert, insgesamt macht das 3.768.674 Testungen in Wien. Die Gesundheitshotline 1450 hat 18.557 Anrufe entgegengenommen.