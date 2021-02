Foto von vollem Zug sorgt für Aufregung im Netz

Der Gastronomie Club Wien teilt auf Facebook ein Foto von einem vollen Zugabteil. Abstand halten? Völlig unmöglich. "Selbst in einem vollen Lokal wird es niemals so eng sein".

Ein geteiltes Foto auf der Facebook-Seite des Gastronomie Club Wien sorgt derzeit für Aufregung im Netz. Auf dem Bild vom 08. Februar ist ein voller Zugabteil zu sehen, in dem die Menschen zusammengepfercht auf engstem Raum stehen.

Gastronomie Club Wien: "In Schanigärten und Lokalen niemals so eng"

Der Gastronomie Club Wien kommentiert das Bild folgendermaßen: "In unseren Schanigärten und selbst in einem vollen Lokal wird es niemals so eng sein." Ein aufgebrachter User meint dazu: "Es ist absolut nicht nachvollziehbar, das Gastronomiebetriebe immer noch geschlossen haben müssen! Die Verantwortlichen gehören sofort entlassen!"

Gastronomie von Lockerungen ausgenommen

Gastronomiebetriebe sind von den Lockerungen, die am 08. Februar in Kraft getreten sind, ausgenommen. Restaurants und andere Lokale dürfen lediglich Speisen und Getränke zur Abholung bereitstellen oder diese liefern. Wie es mit den Corona-Auflagen für die Gastronomie weitergeht, soll Mitte Februar bekannt gegeben werden.