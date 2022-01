In Frankreich verzeichnen die Gesundheitsbehörden 436.167 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages.

Das sind etwas weniger als am Vortag, als mit 464.769 nachgewiesene Ansteckungsfälle der bisherige Höchstwert erreicht wurde. In Krankenhäusern starben 231 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind es damit 100.570 Todesfälle.