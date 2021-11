Geheim-Bericht: Corona völlig außer Kontrolle

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Ungeimpften über 60 liegt bei über 1.000.

ÖSTERREICH kennt den Bericht der Ampel-Kommission. Die Fakten zeigen ein eindeutiges Bild:



Die Sieben-Tage-Inzidenz der über 60-Jährigen liegt bereits bei über 1.000. Das heißt, dass ein weiterer massiver Anstieg in den Spitälern zu erwarten ist.



Die risikoadjustierte Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Österreich - hier sind Impfquote, Testanzahl und Co eingerechnet - liegt bei 1.022,7.