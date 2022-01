Geheim-Plan: Aus für Sperrstunde und Lockdown für Ungeimpfte?

Auch in Österreich werden Öffnungen gefordert – trotz oder gerade wegen Omikron.

Wien. Einmal ein Omikron-Gewitter – und dann ist es aus mit der Pandemie? Das scheint man in einigen europäischen Ländern so zu sehen. Von London über Paris und Dublin bis nach Malta – trotz teilweise astronomischer Inzidenzen (5.000 in Frankreich) werden die Maßnahmen dort zurück­genommen oder zumindest Öffnungen angekündigt.





Welche Öffnungsschritte in Österreich angedacht sind und wann sie kommen, lesen Sie HIER mit oe24PLUS.