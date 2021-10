Geheime Wiener Bezirks-Zahlen: Hier explodieren die Fälle

oe24 liegen die geheimen Corona-Zahlen der Wiener Bezirke vor, die von der Stadt nicht veröffentlicht werden.

Die Corona-Zahlen in Österreich sind zuletzt dramatisch angestiegen. Die Bundesregierung hat darauf am Freitag reagiert, und strengere Maßnahmen beschlossen. Sobald 500 Intensiv-Betten mit Corona-Patienten belegt sind, dürfen viele Bereiche wie die Gastronomie nur mehr geimpft oder genesen ("2G"-Regel) betreten werden. Ab 600 belegten Betten kommt es zu "Ausgangsbeschränkungen" für Ungeimpfte.

Wo die Zahlen jetzt steigen

Im Vergleich mit anderen Bundesländern sind die Corona-Zahlen in Wien derzeit noch relativ stabil, doch auch in der Bundeshauptstadt steigen die Fälle in einigen Bezirken bereits kräftig an.

Wie die Corona-Zahlen - die von der Stadt geheim gehalten werden - zeigen, gibt es derzeit vor allem einen Problem-Bezirk. In Favoriten liegt die Inzidenz bereits zwischen 200 und 300 (für die Wiener Bezirke werden nur Bandbreiten angegeben). Hoch sind die Zahlen auch in Simmering, Liesing, Floridsdorf, Döbling, Ottakring und Penzing, am niedrigsten in Mariahilf und Neubau.