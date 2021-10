Gilt ab nächster Woche die Stufe 2?

Die Bundesländer ziehen die Corona-Regeln deutlich an. Folgt jetzt der Bund?

Graz/Wien. Nach Wien und OÖ zieht auch die Steiermark die Corona-Regeln massiv an: In der Nachtgastronomie und bei Events mit mehr als 500 Personen gilt ab 8. November 2G. Dazu kommt eine FFP2-Maskenpflicht in ­Kundenbereichen, bei Kultur-Events und bei religiösen Treffen.

Nächste Stufe. Österreichweit könnten wir bereits am Sonntag in Stufe 2 des fünfstufigen Plans rutschen. Diese startet, wenn 300 Intensivbetten belegt und 15 Prozent aller verfügbaren Intensivkapazitäten erreicht sind. Konkret bedeutet das: