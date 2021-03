Gipfel-Chaos: Öffnungen erst nach Ostern

Länderchefs drängten auf Öffnungen, Bund wollte Verschärfung im Osten.

Wien. Der Präsident der Intensivmediziner, Klaus Markstaller, richtete gestern in der Sitzung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit Landeshauptleuten und Opposition einen dramatischen Appell an alle Anwesenden: „In zwei bis drei Wochen droht eine Minderversorgung“ im Spitalsbereich. Wenn man „eine Trendumkehr schaffen“ wolle, müsse man „jetzt agieren“. Die Zeit laufe ab.



Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte den Oppositionschefs – Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) –, dass er „für mich weiß, was man machen sollte, aber das werden die Länder entscheiden“. Tatsächlich wollte der Kanzler im Osten ­Österreichs nach ­Ostern E-Learning in ­Schulen.

Der Gesundheitsminister erklärte den Landeshauptleuten, dass die Lage in Ostösterreich – Wien, Burgenland und Nieder­österreich – „dramatisch“ sei. Und dass es jetzt darum ginge, eine „harte ­Triage“ zu verhindern.



Wien, Burgenland und NÖ stellten sich quer



Zonen: Die Regierung schlug einmal mehr eine „regionale Vorgangsweise“ an. Das Infektionsgeschehen sei in Österreich unterschiedlich. Im Osten würde es dringenden Handlungsbedarf und keinen Spielraum für Öffnungen geben. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – erstmals seit Wochen wieder persönlich bei der Sitzung anwesend – regte sich in der Sitzung über Massen in Einkaufszentren auf. Und drängte auf Öffnungen der Schanigärten und Hotels. Er stellte sich ebenso wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gegen E-Learning. Und alle drei Landeschefs blieben bei ihrer Position, die Schanigärten zu öffnen.



Gipfel geplatzt! Keine Öffnungen vor Ostern



Abbruch: Dann gegen 17.15 Uhr endete der Gipfel de facto ohne Ergebnis. Der Gesundheitsminister wird in den kommenden Tagen eine eigene Sitzung mit Wien, Niederösterreich und Burgenland – hier sind die Intensivstationen bereits am Limit – abhalten, um sie doch noch zu Verschärfungen zu überreden.