Nach der Entdeckung neuer Virus-Stämme in Großbritannien und Südafrika haben nun auch Forscher in den USA neue weitaus infektiösere Mutationen des Coronavirus entdeckt.

USA. Forscher aus Ohio meldet kürzlich die Entdeckung neuer Mutationen des Coronavirus. Eine der neu entdeckten Virusvarianten sollte sich seit Ende Dezember vor allem in Columbus (Ohio) stark verbreitet haben.

Die neue Virus-Variante gilt bereits als weitaus infektiöser als das das Coronavirus. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine ähnlich hohe Ansteckungsgefahr wie bei der zuerst entdeckten Virus-Variante aus Großbritannien handelt.

„Dieser neue Columbus-Stamm hat das gleiche genetische Rückgrat wie frühere Fälle, die wir untersucht haben, aber diese drei Mutationen stellen eine signifikante Entwicklung dar.“, so der Hauptautor der Studie Dr. Dan Jones laut Medienbericht der „Bild“.

© Symbolbild/Getty Images

Corona-Impfung trotzdem wirksam

Die Wirksamkeit der entwickelten Corona-Impfstoffe soll die Mutation, laut den US-Forschern, allerdings nicht beeinträchtigen. Bislang sei die neue Variante lediglich im Bundesstaat Ohio nachgewiesen worden. Die Forscher wollen die Variante nun weiter beobachten.

„Wir sind jetzt in einer Phase, in der sich das Virus erheblich verändert. Dies ist der Moment, in dem sich allmählich Veränderungen abzeichnen, in denen die Impfung eingeführt wird und in denen das Virus seit einigen Monaten in der menschlichen Bevölkerung vorkommt und in dem wir sehr sorgfältig auf die Entstehung von Mutationen achten möchten.“, so der Forscher laut Medienberichterstattung.

Die Ergebnisprüfung seitens externer Experten der an der Ohio State University durchgeführten Erhebung sei derzeit noch ausständig.