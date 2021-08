Größte Cluster in NÖ weiter in Erstaufnahmestellen

35 Fälle in Asylbetreuungszentrum Traiskirchen, 23 in Schwechat.

In Niederösterreich sind am Montag die größten Corona-Cluster weiterhin in zwei Erstaufnahmestellen verzeichnet worden. Im Asylbetreuungszentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden insgesamt 35 Infektionen mit Covid-19 registriert. In der Erstaufnahmestelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden 23 Fälle gemeldet, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Der Cluster in einer Produktionsfirma im Bezirk Neunkirchen hat sich auf 17 Infektionen vergrößert. Ebenfalls betroffen war ein Erzeugungsbetrieb im Bezirk Wiener Neustadt-Land mit zehn Erkrankten. In Zusammenhang mit einer Großfamilie im Bezirk Krems ist die Zahl der Infektionen auf 14 zurückgegangen.