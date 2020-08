Wie in Österreich stiegen auch in vielen anderen europäischen Staaten die Corona-Zahlen zuletzt wieder an. Während nun vermehrt wieder über strengere Maßnahmen diskutiert wird, rechnet ein renommierter Münchner Arzt nun mit dem Corona-Alarmismus ab. „Es reicht jetzt. Unser Hauptproblem ist die Angst, nicht das Virus“, spricht Dr. Martin Marianowicz gegenüber der „ BILD “ Klartext.