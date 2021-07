× Hier gibts die meisten Impf-Muffel

Wien holt auf. Wo die meisten Geimpften, wo die meisten Impfverweigerer sind.

Wien. Die vielen Impfangebote in Wien zahlen sich offenbar aus: Lange waren vor allem in der Bundeshauptstadt die meisten Impfverweigerer, nun liegt Wien zumindest am fünften Platz im Impfranking der Bundesländer.

An der Spitze – hier lassen sich also die meisten impfen – befindet sich weiter das Burgenland. Einzelne Gemeinden, wie Kleinmürbisch, kommen auf eine Impfrate von 80 %. Die zehn Gemeinden mit den meisten Impfstichen finden sich im Burgenland – danach folgt NÖ – hier sind 38 % nicht immunisiert.

Wien: Zu wenig Geimpfte in Favoriten & Simmering

Impfmuffel. Das Bundesland mit der geringsten Impfquote ist OÖ. Hier sind noch 45 % ungeimpft. Salzburg kommt gleich ­danach mit ebenfalls fast 45 % ohne Impfschutz. Auch in Kärnten sind noch 44 % ohne Stich. In Tirol sind trotz 100.000 Sonderstichen der EU 41,5 % noch ohne Impfung. in Vorarlberg 42,4 %.

85 Prozent Geimpfte notwendig

In Wien sind es 43 % Ungeimpfte – aber mit sehr starken Unterschieden: In den Arbeiter-Hochburgen Favoriten und Simmering sind die meisten Impfverweigerer, das noble Hietzing ist da impf-eifrigsten. Dieser Trend – reich geimpft, arm ungeimpft — ist aber bundesweit zu beobachten. Die Agenda Austria fordert – trotz des guten Angebots in Wien – jetzt mehr Anstrengungen, die Menschen zu überzeugen. Um die Delta-Variante wirklich in den Griff zu kriegen, bräuchte man übrigens mindestens 80 – die meisten Experten gehen von 85 Prozent aus – vollständig Geimpfte.