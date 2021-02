Insgesamt gibt es in Österreich bereits mehr als 8.000 Corona-Tote. Diese Regionen sind am stärksten betroffen.

Es ist eine tragische Bilanz: Mittlerweile sind über 8.000 Menschen an Covid-19 verstorben. Die meisten Todesopfer forderte die zweite Welle ein.Am 3. November erlagen von März bis dahin 1.192 Menschen dem Coronavirus. Am 3. Dezember waren es bereits 3.558 Todesopfer. Im letzten Monat konnte aufgrund des Lockdowns die extreme Übersterblichkeit etwas reduziert werden. Aber insgesamt ist sie in Österreich sehr hoch.Welche Regionen am meisten Corona-Tote beklagen müssen, lesen Sie mit oe24Plus.