Hier sollen bald nur mehr Geimpfte einkaufen dürfen

In Hessen soll es in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in Zukunft möglich sein, dass Kunden ohne Maske und Abstand einkaufen können. Sie müssen dafür jedoch Geimpft oder Genesen sein.

Deutschland diskutiert derzeit über eine 2G-Regelung im Supermarkt - in Hessen könnte sie bald Realität werden: Supermärkten soll mit der neuen Regelung, die derzeit erarbeitet wird, erlaubt werden, frei zu wählen, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene in ihr Geschäft lassen wollen, oder nicht. Die Kunden müssten dann keine Maske mehr tragen und auch keinen Abstand halten. Getestete Personen müssten hingegen draußen bleiben. Entstanden sei die optionale 2G-Regelung auf Wunsch der Branchen, hieß es in der Pressemitteilung der hessischen Staatskanzlei. "Wir gehen davon aus, dass diese Option eher nur tageweise genutzt wird und Geschäfte des alltäglichen Bedarfs davon keinen Gebrauch machen werden", so der hessische Ministerpräsident Bouffier in einer Mitteilung.