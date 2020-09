Hier steigen die Corona-Zahlen jetzt am steilsten

In diesen europäischen Staaten ist die Lage derzeit besonders kritisch.

Am Mittwoch gab das Gesundheitsministerium 594 Neuinfektionen in 24 Stunden an. Zuletzt verzeichnete Österreich Ende März so viele neue Fälle an einem Tag. Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte angesichts des negativen Rekordergebnisses "eine Analyse" an. In den kommenden Tagen sollen die Zahlen ganz genau beobachtet werden. Ganze 340 neue Corona-Positive meldete Wien.

Hier ist die Lage besonders kritisch

Doch auch in anderen europäischen Ländern steigen die Zahlen derzeit wieder rasant ein. Besonders dramatisch ist dabei die Situation in Spanien und Frankreich, aber auch in einigen Westbalkan-Staaten. Aber auch in Ungarn sind die Zahlen – prozentuell von viel geringerem Niveau aus – deutlich steigend, so Gesundheitsminister Rudolf Anshcober in einer Aussendung.

Wo es die meisten Fälle gibt

Spanien: 25,7 (Fälle pro 10.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen)

Montenegro: 20,4

Moldawien: 15,4

Frankreich: 12,5

Bosnien: 11

Kroatien: 9,1

Tschechien: 6,1

Schweiz: 5,3

Russland: 4,7

Österreich: 4,5

Ungarn: 3,9

UK: 3,5

Schweden: 2,2

Deutschland: 2,1

Finnland: 0,9

Zahl der Neuinfizierten in Italien wieder gestiegen