Hier wird Van der Bellen geimpft

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute seine erste Corona-Teilimpfung erhalten.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen (75) hat heute am frühen Nachmittag seine erste Corona-Teilimpfung in der Impfstrasse Town Town (3. Bezirk) der Stadt Wien erhalten. "Es war nur ein kleiner Pieks, schon war es vorbei", so Van der Bellen auf Twitter.

© oe24

Mit seinen 75 Jahren fällt Van der Bellen nun in die Altergruppe, die nun in der Impf-Reihenfolge dran ist: In Wien werden laut Impfplan derzeit alle Menschen, die 75 Jahre alt sind oder älter, also die Jahrgänge 1946 oder älter, geimpft. - Der Bundespräsident ist Jahrgang 1944.

© oe24

In der Impfstrasse Town Town, wo der Bundespräsident von der Stadt Wien zugeteilt wurde, wurde ausschließlich Biontech / Pfizer verimpft.