Im Osten Österreichs müssen die Schüler nach den Osterferien wieder ins Distance Learning.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist das Distance Learning vorerst einmal für vier Tage angesetzt. Ursprünglich hätte ab 12. April der Präsenz-Unterricht an den Schulen wieder weitergehen sollen. Wie oe24 aus Regierungskreisen erfuhr, wackelt dieser Plan in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland aber gehörig.



