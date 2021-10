Hotspots: In diesen Bezirken wütet Corona weiter

Diese Regionen sind derzeit die Corona-Sorgenkinder Österreichs.

Obwohl der Corona-Trend in Österreich aktuell in die richtige Richtung weist, ist die Ampel-Kommission besorgt. In einer Stellungnahme nach der donnerstägigen Sitzung des Gremiums wird die Lage als "instabil" beschrieben.



Empfohlen wird, noch nicht Immunisierte mit Impfeinladungen persönlich anzuschreiben. Steigen die Fallzahlen, wird angeraten, frühere (nicht näher definierte) Maßnahmen wieder einzuführen.



Wo die Zahlen besonders hoch sind, lesen Sie mit oe24plus.