Hotspots: In diesen Bezirken wütet Corona

Das sind aktuell die Corona-Hotspots Österreichs.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter. Am Sonntag wurden wieder 452 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter auf 36,2 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen, tags zuvor lag sie bei 34,9.



Am Sonntag waren laut Zahlen des Gesundheits- und Innenministerium 5.383 aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert, das sind um 91 mehr als noch am Samstag.



