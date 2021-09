Ihr Corona-Guide fürs Regel-Chaos

Am 15. September geht Österreich in die Stufe 1 der Corona-Maßnahmen.

Es war vor allem der Wunsch von ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, Corona-Regelungen nicht mehr nach den Neuinfektionen, sondern nach Belegung der Intensivstationen (ICU) zu richten. Nun, am Mittwoch, hob die Regierung dann einen Stufenplan aus der Taufe, der je nach Bettenauslastung auf den ICUs Maßnahmen festlegt. Neu ist: Erstmals wird zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden. Wer weder voll durch Impfung oder ­Genesung immunisiert ist, muss – je nach Stufe – indoor FFP2-Maske tragen oder hat später gar keinen Zutritt mehr zu Nachtklubs oder Veranstaltungen.



ÖSTERREICH hat für Sie Klarheit in das Regel-Wirrwarr gebracht. Und mit Wiens Stadtchef Michael Ludwig gesprochen, der wie viele Experten der Ansicht ist, dass der Plan bei Weitem nicht ausreichend ist. Ludwig fordert in ÖSTERREICH deshalb eine Vereinfachung – und die Zusammenfassung aller drei Stufen.



