Impf-Flaute: Nur 1.643 Stiche am Sonntag

Mit 1.643 Impfungen wurden die wenigstens Stiche an einem Tag seit Ende Jänner gemeldet

Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.751.598 Menschen hierzulande zumindest eine Teilimpfung erhalten, das sind 64,4 Prozent der Bevölkerung. 5.433.684 Menschen und somit 60,8 Prozent der Einwohner Österreichs sind voll immunisiert.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) im Burgenland mit 68,5 Prozent. In Niederösterreich sind 63,7 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 61,5 Prozent. Nach Wien (59,9), Vorarlberg (59,8), Tirol (59,1), Kärnten (57,4) und Salzburg (57,2) bildet Oberösterreich weiterhin das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 56 Prozent.