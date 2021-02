Impf-Streit um AstraZeneca

In Deutschland entwickelt sich AstraZeneca zum Ladenhüter. Hier gibt es Konflikte um den Impfstoff.

Ab kommender Woche wird zur Hälfte mit AstraZeneca geimpft werden. Der Pfizer- und Moderna-Impfstoff muss bekanntlich für über 65-Jährige aufgehoben werden, da der Vektorimpfstoff in Österreich nur bis 64 Jahren verwendet wird.



Das gefiel aber Ärzten in der Steiermark, in Salzburg und Wien nicht. Sie wollen lieber den mRNA-Impfstoff, der mit einer Wirksamkeit von bis zu 95 Prozent ausgewiesen wird, während dies bei dem britisch-schwedischen Vektorimpfstoff nur zu 62 bis 70 Prozent der Fall sei.



Aber: Auch AstraZeneca verhindert schwere Verläufe bei den bisherigen Virestämmen.



