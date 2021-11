Impf-Turbo: Über 100.000 Erststiche

Der Ungeimpften-Lockdown wirkt: Binnen einer Woche gab es 100.000 Erststiche.

Die scharfen Maßnahmen der Regierung tragen Früchte, der Ansturm auf die Impf-Zentren ist in ganz Österreich gewaltig: Nachdem es am Freitag mit 88.712 Stichen den höchsten Wert seit über vier Monaten gegeben hatte, wurden auch am Samstag hohe Zahlen gemeldet. Insgesamt ließen sich 54.273 Personen impfen, davon 15.757 Erst- und 30.895 Drittstiche. Diese Woche wurden damit (ohne Sonntag) 116.000 Erstimpfungen durchgeführt. Das sind so viele wie seit der zweiten Juliwoche nicht mehr. Auch bei den Boosterimpfungen ("Drittstich") gab es diese Woche einen Höchstwert mit 247.000 durchgeführten Injektionen. Die Woche davor waren es 134.000 Drittstiche.

Zahlen. Mittlerweile erhielten 68,32 Prozent zumindest eine Erstimpfung, 63,56 %sind doppelt geimpft, 8,21% bekamen die dritte Booster-Injektion.

Kinder-Impfung. Ab heute werden im Austria Center in Wien auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Seit zwei Tagen ist die Anmeldung dafür möglich, es gab schon über 6.000 Terminimpfungen.